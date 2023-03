De unde vin banii pe care se bazează optimismul ministrului Finanțelor, Adrian Câciu, în 2023 Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, susține ca „Romania are mult mai multi bani decat se crede”, cu referire directa la banii din PNRR, in primul rand, insa aceasta nu inseamna ca putem face ce vrem cu ei. In orice caz, stam mult mai bine, decat anul trecut și se poate vorbi inclusiv de stabilitate financiara. Ministrul aduce drept argument in acest sens rezultatele din 2022. „Finanțele publice stau mai bine decat stateau in februarie sau martie anul trecut, pentru ca intre timp am realizat stabilitatea financiara. Veneam dupa doi ani de pandemie, dupa o perioada in care nu s-a acționat foarte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

