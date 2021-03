Stiri pe aceeasi tema

- Primele doua cazuri de infectare cu tulpina sud-africana a virusului SARS-CoV-2 au fost identificate in Romania de catre grupul MedLife. Probele ar fi provenit de la pacienți din București și Pitești. MedLife a anunțat ca a identificat primele doua cazuri de infectare cu tulpina sud-africana a virusului…

- Medlife a depistat primele doua cazuri de tulpina sud-africana de coronavirus în România. Acestea au fost gasite în București și Pitești, potrivit biziday. Totodata, au fost identificate 72 de cazuri noi cu tulpina britanica,…

- Premierul Florin Cițu da asigurari ca tulpina britanica de coronavirus este sub control in Romania. Cu o zi in urma, Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) a publicat trei posibile scenarii privind evoluția pandemiei in țara noastra. Specialiștii avertizeaza ca mutația ar putea deveni curand…

- Un studiu danez sugereaza ca persoanele infectate cu varianta britanica a coronaviruslui B117 ar avea un risc de 60% mai mare de a fi internate, a spus ministrul Sanatatii Magus Heunicke, potrivit The Guardian. O campanie la scara larga de secventiere a virusului a permis Danemarcei, cu o…

- Alte 45 de infectari cu noua tulpina din Marea Britanie au fost descoperite in urma secventierilor virusului. Au fost analizate 90 de probe, iar aproape jumatate sunt pozitive, fiind vorba despre un un procent in creștere fața de alte eșantioane.

- RESITA – Intre cele 24 de cazuri noi depistate in Romania de specialistii diviziei de cercetare a grupului MedLife, a fost confirmata si o proba recoltata din Resita! In raportul dat publicitatii de catre MedLife, probele cu noua tulpina provin din mai multe orase ale tarii, informeaza Mediafax: Bucuresti…

- Doua cazuri de infectare cu tulpina mai contagioasa descoperita in Marea Britanie au fost identificate pentru prima data in Beijing, a precizat miercuri Ministerul Sanatatii din China pentru presa de stat, potrivit DPA, anunța AGERPRES. Infectiile au fost raportate in cartierul sudic Daxing,…

- Focarul de coronavirus descoperit in periferia Beijingului include doua cazuri ale noii tulpini de origine britanica, mult mai contagioasa, au anunțat miercuri autoritațile sanitare locale, citate de AFP.Aceste cazuri descoperite in arondismentul Daxing sunt primele cazuri semnalate in capitala Chinei,…