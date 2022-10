De unde redresare economică? Fabricile lumii încetinesc producția! Producția fabricilor la nivel mondial a slabit in cea mai mare parte in septembrie, deoarece incetinirea cererii s-a adaugat la durerile cauzate de presiunile persistente asupra costurilor și de inasprirea politicii monetare, diminuand perspectivele de redresare economica. Datele ingreuneaza perspectivele unei redresari susținute in urma pandemiei și ar putea spori ingrijorarile legate de o incetinire […] The post De unde redresare economica? Fabricile lumii incetinesc producția! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

