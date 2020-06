De unde provine rusofobia? Atitudinea profund anti-ruseasca a romanilor nu este chiar o noutate. O descoperea pe la 1856 Emanuel Salomon Friedberg-Mirohorsky, pictor și cartograf ceh, venit in Muntenia sa lucreze la harta principatului. Ofițerul, trimis de Austria sa faca masuratori pe coclaurile valahe, avea sa descopere, uimit, școlile facute de ruși in satele romanești și lasate in paragina […] Articolul De unde provine rusofobia? apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

