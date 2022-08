De unde provine expresia „Denghi, denghi!”?

Stiri pe aceeasi tema

- Ca ați auzit-o din gura parinților, a bunicilor, a profesorilor sau pur și simplu ați prizat-o cine mai știe de unde, sintagma „Ai carte, ai parte!” a fost și inca mai este utilizata frecvent in Romania atunci cand e nevoie de un indemn isteț pentru tiner

- Pentru trei zodii e o luna foarte buna, asta deoarece acestea vor avea parte de foarte mult noroc pe plan financiar. Mai ales la finalul lunii iunie, ele urmeaza sa se imbogațeasca. Iata care sunt acestea.

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe il contrazice pe ministrul social-democrat al Finantelor Adrian Caciu, care a calificat drept „total incorecta" afirmatia ca un angajat din sistemul privat sustine salariile unui anumit numar de angajati din sistemul bugetar, afirmand ca sistemul privat sustine…

- In ciuda sanctiunile impuse de Occident, Rusia continua sa faca bani in vremuri de razboi. Economia lui Vladimir Putin aproape ca și-a dublat veniturile din vanzarea de combustibili fosili catre Uniunea Europeana in timpul celor doua luni de razboi din Ucraina, beneficiind de creșterea prețurilor la…

- Liderul de onoare al PSRM, Igor Dodon, susține ca invinuirile care i se aduc sunt superficiale, false și vor fi respinse de orice instanța. Totodata, fostul șef de stat a explicat proveniența banilor gasiți in urma perchezițiilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Moldelectrica și Calea Ferata a Moldovei vor beneficia de asistența tehnica in valoare de 800 mii de euro. Banii vor fi alocați de Agenția Franceza pentru Dezvoltare, in baza unui memorandum semnat marți, la Chișinau.

- Exista oameni care au norocul scris in frunte. Datorita semnelor lor zodiacale, obțin succesul devreme in viața, potrivit astrologiei. Daca și tu ești una dintre aceste zodii, afla ca poți obține tot ceea ce ai visat fara prea mult efort. Unele persoane par sa aiba intotdeauna caștigul de partea lor.…

- Au incercat sa patrunda in Romania prin vama Siret cu peste un milion de euro. Faptașii sunt doi ucraineni de 33 respectiv 56 de ani care au fost dibuiți de granicerii din punctul de trecere a frontierei de la Porubnoe. Cei doi aveau banii ascunși in mașinile pe care le conduceau. Nefiind declarați…