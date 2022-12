Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Brigitte Pastrama a vorbit despre plecarea in Dubai, alaturi de soțul ei și alaturi de copiii pe care ii au impreuna. Vedeta și-a cumparat o casa in Dubai, iar ea are planuri mari și importante de viitor. Iata ce a dezvaluit bruneta despre plecarea in strainatate!

- De curand, Larisa Udila le-a povestit fanilor ca va pleca din țara, de aceea și-a rugat fanii in comentarii sa ghiceasca destinația aleasa. Vedeta se afla in Istanbul, locul unde in urma cu cateva ore a avut loc o explozie in care mai mulți oameni și-au pierdut viața sau au fost raniți.

- Povestea de iubire dintre Denisa Tanase și Mircea Branzei a inceput in 2007, dar abia in vara lui 2021, la Nisa, s-au casatorit. Acum, intr-un interviu pentru playtech.ro , Denisa a dezvaluit care e relația cu soțul ei, mai ales ca amandoi muncesc foarte mult. Ea are afacerea cu parfumuri, cu magazine…

- Giulia Anghelescu și soțul ei traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi sunt casatoriți de 10 ani. Vedeta a dezvaluit pe rețelele de socializare care este secretul relației lor. Artista a postat in mediul online și o fotografie emoționanta cu soțul ei, Vlad Huidu.

- Bianca Dragusanu a comis-o din nou la cumparaturi. Frumoasa blondina a fost surprinsa, recent, la o sesiune de shopping de bijuterii intr-un complex comercial select din Capitala. Vedeta nu se uita la bani, atunci cand iși satisface poftele materiale. Ce noua achiziție va impodobi, cu grație, gatul…

- La varsta de 45 de ani, Carmen Bruma are un corp de invidiat. Dupa multele sacrificii pe care vedeta le face pentru a arata bine, aceasta iși impune și un plan alimentar care o ajuta foarte mult in combinație cu sportul. De aceea, vedeta starnește invidie intre randul tinerelor de 20 de ani.

- Brigitte Pastrama, care a fost casatorita cu Ilie Nastase, a anunțat ca a facut o investiție de sute de mii de euro in Dubai. Intr-un interviu pentru Click, vedeta a dezvaluit ca și-a cumparat și o mașina electrica Porsche in valoare de 150.000 de euro. Muncește, așa ca iși face și poftele, chiar daca…

- Brigitte Pastrama și-a dorit tot timpul sa aiba o casa in Dubai, acolo unde sa petreaca o buna parte din timp alaturi de familia sa. Vedeta alaturi de soțul ei, Florin, au planuit sa-și cumpere o locuința pe taramul milionarilor, insa din nefericire au avut parte de o țeapa de zile mari. Dupa ce au…