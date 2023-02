De unde ia România carne, după ce a rămas fără porci In lipsa ofertei interne, romanii mananca in mare parte carne de porc din import, in principal, din țari precum Spania, Germania și Ungaria. Nici nu este de mirare, in condițiile in care doar undeva la 20% din consum este asigurat din intern, pe fondul decimarii efectivelor de porci din cauza pestei porcine. Cel mai mare furnizor de carne de porc pentru Romania a fost, in primele 11 luni din 2022, Spania cu un volum de 90 066 tone, in valoare de 253,4 milioane de euro, urmata de Ungaria – 59 035 tone (128,8 milioane euro), Polonia – 24 496 tone (46,1 milioane euro) și Belgia – 20 241 tone (41,1… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

