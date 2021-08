Intr-un anumit loc din lumea aceasta larga, turistii au capatat un obicei ciudat: pleaca acasa cu tot cu nisip! Aceasta manie bizara nu poate fi oprita decat cu masuri drastice. Obiceiul bizar se intampla in Sardinia, care are una dintre cele mai frumoase plaje din Europa. Acolo, de cativa ani, oamenii pleaca cu nisipul dupa ei, potrivit theguardian.com . Turistii, fie ca vor pur si simplu sa se duca cu nisipul acasa, sa-si decoreze acvariul sau sa-l vanda pe internet, risca amenzi deloc mici. Si asa, in ciuda sanctiunilor pe care le iau, de ordinul a cateva mii de euro, turistii nu renunta la…