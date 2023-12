Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul se simte mai bine cu un cozonac pe masa. Mai ales cu unul facut de casa, din ingrediente naturale. Retete de cozonac sunt multe dar gustul de care ne e dor e doar unul: cel care ne poarta inapoi, in copilarie.

- Daca și tu ești fan pizza, ai ajuns la locul potrivit. Playtech Știri iți prezinta o rețeta inedita de pizza cu blat preparat pe baza de cartofi. Deasupra blatului poți sa adaugi topping-ul tau preferat, chiar daca difera de cel din rețeta. La final, va avea un gust desavarșit! Rețeta inedita de pizza…

- Cozonacul este bucuria fiecarei sarbatori, iar Craciunul nu ar putea fi complet fara el. Este o tradiție in Romania și fiecare gospodina are secretele ei pentru a il prepara. Daca vrei un cozonac pufos care se desface fașii, trebuie sa inveți cateva trucuri importante. Rețeta nu este deloc grea, insa…

- Aveți nevoie de doar cateva ingrediente și puțin timp liber. Iata rețeta:Ingrediente pentru prajitura "Durere de Cap"Pentru Blat6 Albuș ou150 Grame Zahar1 Plic Zahar vanilat2 Linguri Faina1 Plic Praf de copt Se stinge cu oțet sau zeama de lamaie50 Grame Nuci macinate4 Galbenușuri de ou Pentru Crema200…

- Am intrat in postul Craciunul și probabil nu ai idee ce sa gatești in aceasta perioada a anului, motiv pentru care noi ne-am gandit sa-ți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru cartofii țaranești cu ciuperci. Este un preparat care va reuși sa-ți incante papilele gustative, deoarece este…

- Mancarea de prune uscate cu orez și zahar ars este o combinație de arome inedita, de care te vei indragosti instant. Deși la prima vedere pare un preparat ciudat, este una dintre delicatesele pe care trebuie sa le incerci cel puțin o data. Este un preparat inedit, potrivit pentru a fi servit la cina.

- In a șaptea ediție Hello Chef, Roxana Blenche și Damian Draghici l-au avut ca invitat special pe Jador cu care au gatit papanași fierți și zeama de șalate. Hai sa descoperi de ce ingrediente ai nevoie ca sa le prepari și tu la tine acasa!