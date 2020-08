Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de o treime (37,4%) din totalul cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus s-au inregistrat, in saptamana 20 - 26 iulie, in Bucuresti și patru județe: Arges, Prahova, Brasov si Dambovita, informeaza marti Institutul National de Sanatate Publica, potrivit Agerpres.

- 37,4% din totalul cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus s-au inregistrat, in saptamana 20 – 26 iulie, in Bucuresti, Arges, Prahova, Brasov si Dambovita, informeaza marti Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit raportului saptamanal de supraveghere realizat pe baza datelor raportate…

- Aproape jumatate (43,4%) din totalul cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus s-au inregistrat, in saptamana 13 – 19 iulie, in Bucuresti si in judetele Arges, Brasov, Galati si Prahova, informeaza marti Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit raportului saptamanal de supraveghere realizat…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat ca 44% din numarul de cazuri de COVID din ultima saptamana au fost inregistrate in București, Argeș, Brașov, Dambovița și Prahova, iar 53% dintre decese au avut loc in Prahova, Argeș, București, Brașov și Galați. Potrivit raportului INSP pentru saptamana…

- Vin date de ultima ora privind situația cazurilor de coronavirus in Romania. Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat ca 44% din numarul de cazuri de COVID din ultima saptamana au fost inregistrate in București, Argeș, Brașov, Dambovița și Prahova, iar 53% dintre decese au avut loc in Prahova,…

- Pana astazi, 16 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.415 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.071 au fost declarate vindecate și externate.Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Pana astazi, 14 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.999 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.719 au fost declarate vindecate și externate.Avand in vedere creșterea numarului de cazuri noi din ultimele zile, pentru…

- Institutul National de Sanatate Publica a anunțat, vineri, trei decese din cauza coronavirusului in Romania, ceea ce ridica bilanțul la 1.236 de morți de la debutul epidemiei. Ultimele victime au varste cuprinse intre 62 si 93 de ani Deces 1236 Barbat, 62 ani, județ Iași. Data confirmare: 22.05.2020.…