De unde atâta politică? Daca ii asculți, toți sunt politicieni. De la ultimul consilier intr-o comuna uitata in varf de munte și pana la președinții celor doua Camere toți fac politica. A cui? A lor personala sau a celor care i-au ales? Toți vorbesc de politica partidului, dar partidul se pierde mai mult in agitație de scena și dezmațuri […] The post De unde atata politica? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

