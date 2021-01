„De unde ai numărul meu?”. Cine este Prima Doamnă Jill Biden Prima data, Joe Biden a intalnit-o pe Jill, viitoarea soție, printr-un „blind date” aranjat de fratele sau. Era senator și era cu noua ani mai mare decat ea. „De unde ai numarul meu?” Aceasta a fost prima fraza pe care Jill i-a spus-o lui Joe Biden cand i-a telefonat prima data. Jill a refuzat de cinci ori cercerea in casatorie a lui Joe inainte de a accepta. Lui Joe Biden ii murisera in 1972 soția și fiica intr-un accident. Mai avea doi baieți pentru care ani de zile a facut naveta cu trenul zilnic, de la Washington la Wilmington, in Delaware, doar pentru a fi seara acasa cu ei. Cand a cerut-o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

