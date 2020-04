Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, anunta ca spectacolele transmise online de catre teatrele din subordinea Primariei Capitalei au avut un succes deosebit in ultimele saptamani, fiind vizionate de in jur de 4 milioane de oameni atat din tara, cat si din intreaga lume."Spectacolele…

- O fotografie cu un coș de gunoi a fost publicata pe Twitter, facandu-i pe oameni sa ii numeasca „nerușinați" și „risipitori" pe cei care au umplut tomberonul cu alimente,. Unul dintre internauti a comentat, de altfel: „Absolut dezgustator! Porci risipitori! Tot ce este in aceste pubele i-ar fi ajutat…

- Autor: Grigore ARBORE Sfidarea pandemica si umanitatea viitorului Cat de toxica poate fi o expresie usuratica, exprimata cu nonsalanta de o persoana instalata pe un scaun de la o masa pe care se afla butoanele si telefoanele ce orienteaza in toate directiile, in primul rand catre tarile din aria euro,…

- In peste 30 de tari din intreaga lume, cel putin 900 de milioane de oameni sunt izolate la domiciliu, fie ca parte a masurilor obligatorii impuse de autoritati, fie in urma recomandarilor acestora. Numarul este greu de crezut si este fara precedent: de la Roma la New York, trecand prin Paris, 900 de…

- Aproape 800 de milioane de oameni sufera de foame, iar peste 18 milioane dintre ei traiesc in locuri precum America de Nord, Europa și Australia. Aceasta problema globala nu este din cauza lipsei alimentelor, pentru ca sunt destule, insa in anumite regiuni ale lumii accesarea acestora este aproape imposibila.

- Prim-ministrul italian, Giuseppe Conte, a anunțat sambata noaptea ca se impune carantina pentru tot nordul Italiei. Astfel, cel puțin 16 milioane de persoane sunt acum blocate in regiunea Lombardia, scrie BBC News. Italia, cea mai afectata țara din Europa de noul coronavirus, a raportat sambata o creștere…

- Lumea se confrunta cu un virus de gripa care ar putea degenera intr-o mare pandemie. Cum a aratat ultima mare pandemie de gripa de acum 100 și mai bine de ani - marea pandemie de "gripa spaniola" de la sfarsitul Primului Razboi Mondial. Aceasta pandemie s-a soldat cu un numar urias de morti, potrivit…