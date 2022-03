Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat, miercuri seara, ca informatia conform careia pretul carburantilor a ajuns la 11 lei/litru a plecat de la reteaua de benzinarii MOL, iar „daca ar fi fost mai atenti, acest lucru nu s-ar fi intamplat”. „Dvs. (moderatorul – n. r.) nu puteti sa-i spuneti numele…

- Dupa cozile formate in benzinariile din toata țara, pe fondul temerilor privind creșterea exploziva a prețului la carburanți, ministrul Energiei, Virgil Popescu a reacționat. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri seara, la Digi24, ca isteria creșterii prețurilor la carburanți a pornit…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, miercuri seara, ca informația privind scumpirea carburanților la 11 lei/ litru a plecat de la reteaua de benzinarii MOL, iar „daca ar fi fost mai atenti, acest lucru nu s-ar fi intamplat”. Potrivit informatiilor Agerpres, din cauza unor probleme la o rafinarie…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat, miercuri seara, ca informatia conform careia pretul carburantilor a ajuns la 11 lei/litru a plecat de la reteaua de benzinarii MOL, iar "daca ar fi fost mai atenti, acest lucru nu s-ar fi intamplat". "Dvs. (moderatorul - n. r.) nu puteti sa-i spuneti numele…

- Miercuri seara s-a iscat in toata tara o isterie printre soferi. S-a zvonit ca preturile carburantilor vor creste pana la 11 lei pe litru, iar la benzinarii s-au format rapid cozi kilometrice. "Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanti in benzinarii. Am avut astazi intalniri de lucru…

- Dupa ce s-a creat panica printre conducatorii auto ca urmare a zvonurilor ca preturile la benzina si motorina vor depasi 10 lei pe litru, in multe orase mari din tara, inclusiv in Galati, la statiile Peco s-au creat cozi interminabile. Romanii, speriati de faptul ca vor fi nevoiti sa-si cumpere combustibil…

- ”Nu exista motive reale pentru cresteri accelerate de preturi in Romania. Tara noastra are stocuri suficiente de carburant. Prim-ministrul Nicolae Ciuca a dispus inceperea de controale ample la statiile de alimentare cu carburant. Guvernul Romaniei nu va permite niciun derapaj, nicio tentativa de specula.”,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a precizat ca Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanti in benzinarii. Reactia oficialului a venit dupa ce s-au format cozi la benzinarii, miercuri, romanii dorind sa alimenteze, pe fondul ingrijorarilor privind cresterea pretului la combustibili…