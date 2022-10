Focarul primar potential de pesta porcina africana (PPA) din localitatea Parta, unde au fost sacrificați circa 40.000 porci la o ferma deținuta de gigantul Smithfield, a fost descoperit, dupa ce aproximativ 30 de porci bolnavi au fost ingropati in camp de proprietar, fara sa anunte autoritatile, a anunțat Prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu. ”Focarul primar potential a fost descoperit. Un nou focar de pesta porcina a fost declarat la Parta, la o exploatatie particulara. Aproximativ 30 de porci au fost ingropati in camp, la doar 10-20 cm sub pamant, inca din luna septembrie. Ca urmare a anchetei…