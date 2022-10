Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei ani de intrerupere, Casa de Comert Agroalimentar Unirea și-a reluat activitatea odata cu semnarea, sambata, a primului contract cu producatorii agricoli pentru 100 de tone de legume (dovlecei dulci), care vor ajunge la un procesator, a anuntat ministrul Agriculturii, Petre Daea, la deschiderea…

- Guvernul a aprobat joi acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 929.100 lei pentru sprijinirea a 218 familii si persoane singure, care fie se afla in situatii de necesitate in urma unor incendii sau fenomene meteorologice periculoase, fie au probleme grave de sanatate sau risca excluziunea…

- Reabilitarea Cazinoului din Constanta este prioritara pentru Guvern, a declarat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, care vineri se afla intr-o vizita de lucru la Constanta. “Am vizitat astazi lucrarile Cazinoului din Constanta, cladire unica si reprezentativa a Romaniei, a carei reabilitare este prioritara…

- Vor purta sau nu elevii maști de protecție impotriva virusului COVID-19 din septembrie? Ce anunț a facut ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Recomandarea vine in contextul noului val de coronavirus.

- Elisabeth Borne, prim-ministrul Frantei, a activat o celula de criza interministeriala si a declarat vineri ca tara ei se confrunta cu cea mai grava seceta inregistrata vreodata (de la inceputul masuratorilor meteorologice moderne – n.r.), informeaza DPA. „Actuala seceta exceptionala priveaza multe…

- Primaria Iasi e pe la mijlocul unui clasament national dupa ponderea sectiunii de dezvoltare in buget, in timp ce Consiliul Judetean este la coada. Doar 18 comune din judet au alocat din bugetele lor, anul trecut, mai multi bani pentru sectiunile de dezvoltare decat pentru functionare. Procentual, comuna…

- Producția de orz este mai mica, in acest an, cu 20%, fața de anul 2021, cand se atingea un nivel de 1,88 milioane de tone, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Orzul merge in mare parte la export, Romania fiind al doilea mare exportator de orz din UE, cu 1,735 milioane…

- Ministrul german al Afacerilor Externe, Annalena Baerbock, va fi in vizita la Bucuresti si Constanta, vineri, pentru a co-prezida conferinta Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova si pentru a se intalni cu oficiali romani. Annalena Baerbock va co-prezida cea de-a doua conferinta ministeriala…