De unde a ajuns să cumpere Danone zer pentru a-și reduce prețurile Grupul francez Danone a inceput sa cumpere din ce in ce mai mult zer si aluminiu din Asia pentru a reduce costurile, o decizie care ii va nemultumi pe fermierii francezi, in primul rand, dar și pe furnizorii europeni de aluminiu. Un director de la Danone a declarat pentru Reuters ca din cauza inflatiei accelerate, care a inceput cu pandemia de Covid-19 si a fost agravata de razboiul din Ucraina, industria alimentara a obligata sa taie cheltuielile si sa isi protejeze marjele operationale.Danone, unul dintre cei mai mari producatori mondiali de alimente, și-a extins baza de furnizori de materii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

