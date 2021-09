De ultima ora! Marele actor Ion Caramitru a murit Ion Caramitru a murit la 79 de ani. Actorul era internat in spital de mai multe saptamani Marele actor Ion Caramitru a murit, duminica, la varsta de 79 de ani. El era internat in spital de mai multe saptamani. Ion Caramitru se afla in spital, luptandu-se, se pare, cu un stafilococ foarte rezistent si in fata antibioticelor. Artistul a fost internat de mai bine de trei saptamani. Presedinte al UNITER si deopotriva manager general al Teatrului National din Bucuresti, Ion Caramitru a fost afectat, dupa toate informatiile, de o infectie in sange, care…