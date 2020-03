De ultima ora! Inca 3 decese confirmate cu COVID-19 pe teritoriul Romaniei. Numarul total ajungand la 29. Vezi din ce zone sunt victimele Inca 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numarul total ajungand la 29. Toate persoanele decedate sunt din județul Arad. Decesul 27 Femeie, 71 ani din Arad, cunoscuta cu diabet zaharat, s-a internat la Spitalul Județean, secția Boli Infecțioase prin Unitatea de Primiri Urgențe, in data de 25.03.2020. Din data de 27.03.2020 a fost transferata in secția de ATI, unde a decedat in aceeasi zi. La internare prezenta insuficienta respiratorie acuta.…