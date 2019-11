Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa atacatorul impușcat mortal de polițiști, doua persoane și-au pierdut viața, vineri, in atacul comis pe Podul Londrei, transmite BBC, citand surse neidentificate, potrivit Reuters. UPDATE. Polițiștii inarmați au impușcat mortal un barbat care ținea un cuțit in mana, pe Podul Londrei, in timp…

- Atac terorist in supermarket: sunt morti si raniti Trei persoane au fost ucise luni intr-un atac armat intr-un supermarket al lantului de magazine Walmart din orasul Duncan, au anuntat media locale citand surse ale politiei din acest oras aflat in statul Oklahoma, centrul Statelor Unite, relateaza AFP.…

- Imagini accident mortal in urma cu puțin timp: Impact nimicitor intre un autocamion și un autoturism. O persoana a murit in urma impactului.foto Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in județul Satu Mare pe DN19 Negrești Oaș – Satu Mare, pe raza localitații Orașu…

- Atac terorist. Patru persoane au murit și alte cinci au fost ranite Patru persoane și-au pierdut viața si alte cinci au fost ranite in urma unui atac armat care a avut loc, duminica intr-un bar din Kansas. Impuscaturile au fost raportate Politiei din Tequila KC la ora 1.27, potrivit purtatorului de…