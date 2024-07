De trei ori ConSonanțe muzicale! Luiza Radulescu Pintilie Ajuns la cea de-a 14-a ediție, Festivalul Internațional de Muzica Clasica și Contemporana ”Țintea muzicala“, inițiat și organizat de surorile Adina Dumitrescu și Dana Cristina Probst, sta in acest an sub semnul… ConSonanțelor – peisaje cu coarde și claviaturi. In fapt, așa cum anunța cele care diriguiesc in detaliu ceea ce a devenit, de la o ediție la alta, mai mult decat o manifestare muzicala, se propune ascultatorilor, continuand calatoria ediției trecute, “Muzica pentru cvartet de coarde, muzica pentru pian și piane acordate la sfert de ton, muzica pentru duo vioara… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

