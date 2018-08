De teama sanctiunilor, francezii de la Total se retrag din Iran

Stiri pe aceeasi tema

- Seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a afirmat ca i-a cerut presedintelui american, Donald Trump, concluziile serviciilor de informatii din spatele deciziei SUA de a reimpune sanctiunile impotriva Iranului, relateaza miercuri agentia DPA. Conte a precizat ca a facut aceasta solicitare…

- Rusia s-a declarat marti 'profund dezamagita' de reintroducerea sanctiunilor americane impotriva Iranului, asigurand ca va face 'tot ceea ce este necesar' pentru a salva acordul nuclear intre Iran si marile...

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a afirmat luni ca Iranul, daca vrea sa evite reimpunerea sanctiunilor americane, ar trebui sa accepte propunerea presedintelui Donald Trump de a negocia, relateaza agentia Reuters, potrivit Agerpres. Intr-un interviu la Fow…

- Sanctiunile americane contra Iranului, care urmeaza sa fie reintroduse luni, vor forta guvernul de la Teheran sa accepte cererile SUA cu privire la activitatile nucleare si regionale, in caz contrar existand riscul unui colaps, a afirmat ministrul israelian al informatiilor Israel Katz, transmite dpa.…

- Ecologistii de la ONG-ul Gec Nera contesta solutia aleasa de Guvernul Romaniei pentru rezolvarea poluarii de la Moldomin Moldova Noua, in cazul iazurilor de decantare Bosneag. In opinia ecologistilor de la GEC Nera, masura este una ineficienta si cu costuri enorme

- Iranul l-a avertizat pe liderul suprem nord-coreean Kim Jong-un ca presedintele american Donald Trump ar putea sa anuleze intelegerea facuta in Singapore, asa cum a decis si retragerea Statelor Unite din acordul nuclear, relateaza site-ul agentiei Reuters. Trump si Kim Jong-un au convenit…

- Gigantul auto PSA si-a anuntat retragerea din activitatile din Iran in scopul evitarii sanctiunilor americane, relateaza Deutsche Welle. Compania intentioneaza in schimb sa lanseze un serviciu de car-sharing in SUA. PSA, al doilea mare producator auto al Europei dupa VW, semnase acorduri…

- Grupul francez AccorHotels, unul dintre cele mai mari grupuri hoteliere din lume, a anuntat finalizarea vanzarii a 57,8% din capitalul companiei AccorInvest catre un grup de investitori, contra sumei de 4,6 mld. euro.