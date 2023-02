De teama cutremurului, un bărbat din Târgu Jiu a sărit de la etaj De teama cutremurului, un barbat de 55 de ani a sarit de la etajul 1, unde locuia. Acesta s-a prezentat la Spitalul Județean Targu Jiu cu durere la glezna. Barbatul, in varsta de 55 de ani s-a prezentat la UPU cu durere la glezna. „Le-a povestit asistentelor ca a sarit de la etajul 1 in timpul cutremurului. I se fac investigații”, spune Țicleanu. Tot in cursul zilei de astazi, o femeie in varsta a suferit o luxație de șold dupa ce a tras-o fiica sa de mana sa o scoata afara din casa, tot de teama cutremurului. Un alt barbat de 43 de ani s-a prezentat la UPU dupa ce a fost ranit de o bucata din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

