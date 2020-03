De teama coronavirusului, românii încep să evite magazinele și comandă produsele online Comanda acum online, ca sa evite aglomerația, de teama imbolnavirii, ori ca sa fie siguri ca vor gasi ce-și doresc. Astfel, numarul comenzilor de produse de prima necesitate a explodat in ultima saptamana, ceea ce a dus și la apariția intarzierilor la livrare. Reprezentanții supermarketurilor online sau ai serviciilor de livrare recunosc ca au inregistrat o creștere. Au crescut atat numarul comenzilor, cat și valoarea coșurilor de cumparaturi. In aceste condiții, mulți nu mai fac fața cererilor și au impus termene de livrare de pana la 7 zile pentru produse neperisabile. Supermarketurile iși refac… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

