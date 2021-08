Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa modul in care elevii vor reveni la școala din 13 septembrie. Ministrul a transmis ca nu se va renunța la masca de protecție și ca se vor respecta in continuare masurile de protecție.Școala va incepe pe 13 septembrie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, luni, ca masca sanitara de protectie va ramane obligatorie in spatiile inchise si dupa data de 1 august. Lucian Bode spune ca de la 1 august vor avea loc „completari” la masurile de relaxare existente deja. „In continuare verificam respectarea…

- Nu exista alta solutie decat o campanie de vaccinare care sa continue cu succes, astfel incat sa nu fim nevoiti, Doamne fereste, sa revenim, asa cum alte state au revenit la masuri de restrictii, a mai precizat Lucian Bode.Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat luni, intr o conferinta…

- Masca de protecție nu mai este obligatorie in aer liber in Spania, pentru prima oara dupa un an de restricții, insa mulți dintre spanioli continua sa o poarte pentru a se proteja, relateaza Reuters.

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis, luni, relaxarea masurilor anti-COVID, in acord cu Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta. Masca de protectie ramane obligatorie in zonele aglomerate din spatii deschise, dar si in apropierea unitatilor de invatamant.…

- Gala Extraordinara "Libera Musica", un eveniment-pilot organizat la initiativa Ministerului Culturii, va avea loc sambata, de la ora 19,00, pe platforma din fata Operei Nationale Bucuresti, in prezenta a 700 de persoane. "Seria noastra de evenimente pilot, care are ca scop relaxarea conditiilor…

- Angajații vaccinați impotriva COVID-19, pentru care au trecut cel puțin zece zile de la imunizarea completa, sunt exceptați de la portul maștii la birou, daca toate persoanele din incapere sunt vaccinate, potrivit unui ordin al Ministerului Sanatații (MS) și al Ministerului Afacerilor Interne (MAI),…

- Ordinul prin care se permitea angajaților sa nu poarte masca la birou, daca erau vaccinați, a fost modificat. Se permite renunțarea la masura de protecție doar in cazul celor care lucreaza singuri in incapere. Ministerul Sanatații și cel al Afacerilor Interne au emis un nou ordin ce modifica un document…