- Romania se confrunta cu o criza severa a forței de munca, iar exemplele din Iași ilustreaza perfect aceasta situație. Patronul unei firme de transport a fost nevoit sa reduca drastic flota sa de tiruri din cauza lipsei de șoferi calificați. Deși a oferit un salariu de 7.000 de lei pe luna, echivalentul…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) solicita soluționarea de urgența a problemelor generate de condițiile prevazute in contractele de prestari servicii medicale, in contextul in care sursa de finanțare pentru trimestrul IV al acestui an nu este precizata. Potrivit comunicatului CMR, Hotararea de Guvern…

- Este scandal la o fabrica de confecții din Botoșani. Mai mulți angajați din Sri Lanka au sunat la 112, pentru a declara ca sunt ținuți ostatici la locul de munca. Pe de alta parte, patronii ii acuza pe aceștia ca s-au angajat doar pentru a obține acte. Situație ciudata la o fabrica de confecții Un […]…

- Patronul roș-albaștrilor și-a exercitat dreptul de vot, dar nu fara incidente In jurul orei 13:00, Gigi Becali, patronul echipei FCSB, a mers sa voteze la o secție din Voluntari. La intrare, el a indemnat romanii sa iasa la vot, subliniind importanța participarii la alegeri. „Sa votam, ne facem datoria.…

- Ioan Doldurea, actualul primar al municipiului Caracal din partea Partidului Social Democrat, se afla in pole position in competiția pentru un nou mandat, conform rezultatelor parțiale. Fiul lui Doldurea este unul dintre proprietarii firmei care deținea depozitul de gaz de la Crevedia, locul unde in…

- Liviu Catalin Stanculescu, directorul Directiei Energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), a fost trimis in judecata de catre DNA. Patronul este suspect de trafic de influenta, dupa ce ar fi facut favoruri unuia dintre clienți și a luat mita. Liviu Catalin Stanculescu ar fi luat mita Liviu…

- Eazy Asigurari, controlata de Sacha Dragic se pregatește sa intre pe piața RCA, avand ca termen de debut mijlocul saptamanii viitoare, cel mai probabil incepand cu data de 16 mai. Astfel, va deveni al noualea jucator pe acest segment de piața, un domeniu care in 2023 a inregistrat venituri de aproape…