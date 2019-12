De sărbători, dorul doare cel mai tare Mesajul, adresat celor din Diaspora, a fost postat de primar si pe retelele de socializare, unde a strans sute de aprecieri si zeci de comentarii, inclusiv raspunsul: „Si noua“. „Reșița merita sa fie un oraș complet, un oraș in care oamenii sa revina cu placere, dincolo de orice eventuala nemulțumire, declara primarul Ioan Popa. La urma urmei, niciunde nu e mai bine decat acasa. Și cand doare cel mai tare dorul, daca nu de sarbatori? Poate mulți vor spune ca gestul nostru, de a pune un mesaj pe funicular, este nesemnificativ. Eu sunt sigur ca mesajul acesta va starni o emoție in inima… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

