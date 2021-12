Stiri pe aceeasi tema

- Campania ,,Daruiește un zambet, o carte” continua Campania ,,Daruiește un zambet, o carte” pentru inființarea unei biblioteci in cadrul Spitalului de Pediatrie continua pana in octombrie 2022 De Moș Nicolae, copiii de la Școala Gimnaziala ,,Tudor Vladimirescuʼʼ, sub indrumarea doamnei profesor Elena…

- Ploiești, 6 decembrie 2021 – In perioada 6 – 24 decembrie, in ton cu atmosfera vesela de sarbatoare, Ploiești Shopping City revine cu a doua ediție a Marelui Sezon al Post-ul In Marele Sezon al Zambetelor, Ploiești Shopping City daruiește bucurie și premii inedite apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- “Biblioteca de la poarta”, initiativa voluntarilor din satul vasluian Bogdanita de a reactualiza fondul de carte al Bibliotecii din localitate. Anca Ursu, voluntar, ne-a povestit despre proiect in matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/6-dec-biblioteca-de-la-poart.mp3…

- Biblioteca din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești, deschisa in luna iunie, a avut un real succes, numarul pasionaților de lectura fiind foarte mare. Pana in momentul de fața s-au colectat aproximativ 3000 de carți. Le mulțumim tuturor pentru implicare, pentru fiecare gest, pentru fiecare parte de…

- 31 octombrie este vremea unei sarbatori mai puțin tradiționale! Indiferent de varsta, Halloween este ziua perfecta pentru a te costuma intr-un personaj pe care-l iubești sau pentru a le pregati celor din jurul tau o serie de farse inspaimantatoare. Anul acesta, duminica, de la ora 22:30, pe PRO TV,…

- Statiunea Pomicola de la Voinesti, Dambovita, locul in care s-a nascut celebrul soi de mar „Frumosul de Voinesti”, duce o lipsa acuta de personal calificat. Statiunea de cercetare are nevoie de ingineri horticoli pentru a face fata lucrarilor specifice pentru crearea de noi sortimente de mere, dar si…

- Gabriela Prisacariu Oțil a devenit de curand mamica unui baiețel pe nume Luca Tiago. Frumosul model in varsta de 28 de ani pare ca și-a revenit deja destul de repede dupa sarcina, avand acum siluta supla pe care o avea și inainte.

- 1. Orice parlamentar sau ministru care mai vorbește despre vaccinarea obligatorie e curațat. Daca vrei sa ai șanse in politica, e obligatoriu sa iei cu frumosul un popor care nu a fost luat niciodata cu frumosul. Romanilor li s-a interzis mereu cate ceva. Degeaba spui ca „vaccinul e gratis”. Daca e…