De săptămâna viitoare, se deschide accesul A2 din Centură Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat ca se fac ultimele pregatiri pentru a se da in folosința nodul rutier dintre Autostrada A0 Centura și Autostrada A2. Acest nod este cel mai important tronson de autostrada din aceasta vara, pentru ca va permite bucureștenilor sa ajunga pe autostrada spre Litoral direct […] The post De saptamana viitoare, se deschide accesul A2 din Centura appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

