- Incepand din 21 noiembrie, toți elevii, preșcolarii, profesorii, invațatorii și angajații din școli, inclusiv personalul nedidactic, vor fi testați pentru COVID-19. Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat, la Digi24 ca primele 9 milioane de teste de saliva vor ajunge in școli in perioada…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta, joi seara, ca primele 9 milioane de teste rapide pe baza de saliva vor ajunge in scoli in perioada 21 – 25 noiembrie. In total, autoritatile au acorduri cadru pentru cumpararea a 70 de milioane de teste necesare pana la finalul anului scolar. Elevii si angajatii…

