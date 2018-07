De sâmbătă ploile revin in tara, si se extind în cea mai mare parte a ţării Sambata ploile se extind in cea mai mare parte a tarii in prima etapa in vestul, centrul si in zonele de munte, iar in noaptea de sambata spre duminica cuprind si partea de sud si de est a tarii. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), vineri, temperaturile maxime se vor incadra intre 26 si 33 de grade, cu cele mai scazute valori pe litoral si in depresiuni. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului Duminica, instabilitatea se va mentine in centrul, sudul si estul teritoriului, unde vor fi… Citeste articolul mai departe pe vasluion.ro…

Sursa articol si foto: vasluion.ro

