- In duminica a IV-a dupa Paște și prima duminica dupa decizia Comisiei pentru Situații Excepționale prin care au fost permise slujbele bisericești, cu condiția de a fi desfașurate in aer liber și cu respectarea distanței sociale, mitropolitul Vladimir a oficiat azi Sfanta Liturghie in scuarul Catedralei…

- Paste 2020. Traditii si obiceiuri referitoare la ouale rosii Majoritatea obiceiurilor specifice celei mai mari sarbatori a crestinatatii au legatura cu ouale rosii. Nu exista gospodarie in care, de Paste, sa nu se gaseasca pe masa oua rosii. Simbolistica vopsirii oualor isi are originea in legenda…

- Nu exista Paște fara celebrul film „Iisus din Nazaret”. Chiar și acum, aproximativ patru decenii de la lansarea sa oficiala, mini-seria este considerata o adevarata capodopera și mulți considera ca este cea mai buna producție despre viața fiului Domnului. Emblematic este rolul lui Robert Powell, cel…

- In urma discuțiilor avute intre Primaria Blaj, protopopiatele și parohiile de pe raza municipiului Blaj, Poliția Blaj, Poliția Locala Blaj și reprezentanții Jandarmeriei, pe raza municipiului Blaj au fost luate masuri pentru ca Sarbatorile Pascale sa se desfașoare in cele mai sigure condiții, conform…

- Arhiepiscopul orașului, Dom Orani Tempesta, a oficiat o slujba la baza statuii in timpul spectacolului de lumini, ocazie cu care a adus și el un omagiu angajaților din sistemul de sanatate. Pe statuie au aparut mesaje de mulțumire in diferite limbi, in timp ce au fost afișate și imagini cu…

- Papa Francisc a transmis credinciosilor catolici, la slujba de Inviere de la bazilica Sfantul Petru, sa nu-si piarda speranta in aceste vremuri si sa nu cedeze in fata fricii. "Intunericul si moartea nu au ultimul cuvant", a spus Suveranul Pontif. Papa a facut o paralela intre episodul din Evanghelie…

- Papa Francisc a transmis credinciosilor catolici, la slujba de Inviere tinuta in bazilica Sfantul Petru, sa nu cedeze in fata fricii de coronavirus.La slujba de Inviere tinuta in bazilica Sfantul Petru, Papa Francisc i-a indemnat pe oameni sa fie „mesageri ai vieții intr-un moment al morții”, a relatat…

- Mai putin de doua saptamani ne despart de sfintele sarbatori pascale, dar lumea trece printr o perioada de cumpana cu pandemia de COVID 19. De altfel, este preferat sa se evite adunarile de persoane si aglomeratiile. Slujba de Inviere va fi, cel mai probabil, transmisa on line si in direct la televizor,…