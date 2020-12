Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit rezultatelor finale de la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, PMP nu a intrat in Parlament pentru ca nu a trecut pragul electoral. Dupa centralizarea buletinelor de vot din toate cele 19.553 de secții, PMP a obținut 4,82% (284.501 de voturi) la Camera Deputaților și 4,93% (291.484…

- Potrivit rezultatelor finale de la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, PMP nu a intrat in Parlament pentru ca nu a trecut pragul electoral. Dupa centralizarea buletinelor de vot din toate cele 19.553 de secții, PMP a obținut 4,82% (284.501 de voturi) la Camera Deputaților și 4,93% (291.484…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de la Politia Judiciara efectueaza la aceasta ora 386 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si 28 de judete, in cadrul unor ample actiuni ce vizeaza destructurarea unor grupari infractionale de criminalitate organizata implicate in trafic de droguri și de persoane, proxenetism,…

- Potrivit informatiilor Grupului de Comunicare Strategica , mai multe persoane infectate cu noul coronavirus au decedat in spitalele din Dolj, Olt și Mehedinți. In total, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 99 de decese ale unor pacienți infectați cu COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost raportate…

- Harta www.aisemnal.ro este o platforma dezvoltata de ANCOM care arata acoperirea si nivelul de semnal mobil pe intreg teritoriul tarii, asa cum au rezultat in urma masuratorilor efectuate de Autoritate. In primul an de la lansare, www.aisemnal.ro a fost accesat de peste 1,6 milioane de ori. In 2020,…

- Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrate pana in prezent pe teritoriul Romaniei sunt in Bucuresti - 30.676 si in judetele Iasi - 9.291, Suceava - 8.557, Prahova - 8.724 si Brasov -...

- Bucuresti, Alba, Valcea, Iasi, Bacau, Neamt, Teleorman, Salaj, Sibiu, Caras-Severin, Cluj, Brasov, Timis, Ilfov, Harghita, Prahova, Arad, Dambovita, Dolj sunt zonele care au inregistrat un coeficient al infectarilor cu noul coronavirus peste pragul de 1,5 la mia de locuitori, informeaza miercuri Grupul…

- Un cutremur cu magnitudinea 4 a avut loc sambata, 10 octombrie 2020, la ora locala 9:29, in zona seismica Fagaras-Campulung, judetul Prahova. Conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase:…