De Revelion, Pro Tv devine concurența Antenei 1. Protevelionul revine după o pauză de mulți ani De Revelion, Pro Tv devine concurența Antenei 1. Candva Pro TV nu doar ca magnetiza romanii in fața televizoarelor. Pe mulți ii scotea in strada, cu zecile de mii, in Piața Revoluției, unde aveau loc spumoase petreceri concertistice televizate. Din 2015, postul a renunțat la marile paranghelii de Revelion, alegand producții modeste . A fost momentul cand Antena 1 a jubilat cu producții de divertisment colosale. In contextul pandemic, in care numarul celor vor petrece cu un ochi la televizor de Revelion va fi ridicat, Pro TV este din nou hotarat sa intre in concurența cu ”Revelioanul” lui Dan Negru.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mulți ani, PRO TV vine cu un program special pentru ultima zi din an. Pavel Bartoș și Raluka vor fi gazdele show-ului „Protevelion” și vor avea mulți invitați indragiți de telespectatori. Viața s-a schimbat, iar ultimii doi ani au demonstrat ca realitatea inconjuratoare se poate modifica de pe…

- O noua semifinala Superstar Romania a avut loc sambata seara. Opt concurenți au urcat pe scena, insa doar trei au mers mai departe, spre live-uri. Printre cei calificați este și o eleva din Iași, Romina Apostol. Tanara are 16 ani și este din Iași. Danseaza, picteaza și spune ca are o latura artistica…

- Carla’s Dreams este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, iar de-alungul timpului acesta a nascut controverse pentru ca nimeni nu știe cu adevarat cum arata chipul lui. Juratul de la „SuperStar” a scos la iveala amanunte mai puțin știute din viața lui personala. „Eu am fost un pic justițiar…

- Tinara interpreta din Republica Moldova Olga Verbițchi, care a ciștigat sezonul 6 X Factor Rominia, afirma ca tutorele sau din cadrul show-ului, Carla’s Dreams, i-ar fi oferit suma de 100 000 euro in cazul in care nu ajungea invingatoarea sezonului 6 X Factor Romania. „Carla’s și-a dorit foarte mult…

- The Artist Awards continua și in aceasta seara, de la ora 17.00, in Piața Mihai Viteazul din Craiova. Seara trecuta, The Artist Awards a adus in Banie cei mai cunoscuți creatori de conținut din Romania. Evenimentul continua astazi și promite o avalanșa de show-uri muzicale. In aceasta seara, pe scena…

- The Artist Awards, cel mai mare show dedicat industriei muzicale din Romania, care incheie cea de-a XVII-a editie a Festivalului International "Elena Teodorini", va avea loc pe 18 si 19 septembrie, in Piata Mihai Viteazul din Craiova. INNA, Carla's Dreams, Irina Rimes sau The Motans sunt doar cateva…

- Daca ar fi sa rezumam primul Virgin Radio Breakfast cu Veronica Trandafir și Andrei Niculae la un singur cuvant, acesta ar fi „emoție”. Ne-au fost alaturi peste 20 de invitați in cele 27 de ore ON AIR și astfel am realizat cel mai lung matinal din istoria radioului romanesc! Nimic nu ar fi fost posibil...…