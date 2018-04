Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Cadrelor Didactice din Marea Britanie a decis: școlile din regat vor inlocui ceasurile de tip analog din salile de examen cu ceasuri digitale. Motivul e simplu, adolescenții nu sunt capabili sa citeasca ora și s-au plans ca se lovesc de aceasta greutate in timpul testelor. “Generația asta nu…

- Cursurile pierdute in vacanța "forțata de vreme" nu se vor putea recupera in totalitate. Profesorii admit asta, dar fac eforturi mari sa aduca materia la zi. La fel și inspectorii școlari care monitorizeaza programul de recuperare.

- Suporter Spirit Club Farul Constanta are placerea de a invita toti profesorii si elevii de la scolile si liceele din Constanta care doresc sa vada indeaproape activitatea in cadrul unui club sportiv profesionist, incepand cu data de marti, 10.04.2018, sa participe alaturi de noi in programul ldquo;Scoala…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova a decis, vineri dimineata, in sedinta de urgenta sa suspende cursurile in toate scolile din judet. Decizia a fost luata din cauza avertizarii de cod portocaliu de ninsori care intra in vigoare incepand cu joi, ora 23.00.

- Școli inchise in Ialomița, vineri, 23 martie. Autoritațile din județul Ialomița au hotarat in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, de a suspenda cursurile in toate școlile vineri, 23 martie, atunci cand iarna va avea o noua rabufnire. Ialomița se numara intre județele amenințate de…

- Scolile din judetul Calarasi vor fi inchise vineri din cauza vremii, potrivit unui anunt transmis de ISU. Judetul Calarasi se afla sub cod portocaliu de ninsori, valabil de joi seara pana vineri la ora 15.00.