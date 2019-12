Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi au fost dati in judecata de patronul unui restaurant din Baile Herculane, dupa ce acum patru ani nu au mai achitat suma necesara pentru serviciile prestate in seara respectiva. In instanta s-a demonstrat faptul ca mama miresei a platit un avans de 1.300 de lei, dar si faptul ca intelegerea…

- Doi tineri din Popesti Leordeni au donat darul de nunta, aproximativ 35.000 de lei, unei fundatii care ridica o casa in Sambata de Sus pentru o familie cu patru copii, pentru care „acasa” era anexa unui grajd, langa vitele de care parintii au grija. Povestea familiei din Sambata de Sus este una trista…

- Gigi Becali a facut spectacol in urma cu cateva zile la nunta fiicei sale Teodora. Patronul de la FCSB a aruncat cu bani in lautari, dar la final a comis-o. A umilit o femeie, fara sa-i pese ca e filmat.