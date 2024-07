De pus pe repeat! UNKLFNKL lansează “Samurai Sci-Fi” UNKLFNKL vine cu o noua piesa de pus pe repeat, de care nu o sa te mai saturi! Producatorul muzical, cunoscut pentru abordarea unica in crearea pieselor, lanseaza “Samurai Sci-Fi”. Artistul personalizeaza dupa bunul plac muzica electronica, impresionand publicul cu ritmuri irezistibile. Piesa “Samurai Sci-Fi” propune o combinație de limbi și sunete care o sa iți ofere energie inca de la primele acorduri. Linia melodica te duce cu gandul la țarile asiatice. UNKLFNKL demonstreaza, din nou, ca nu exista limite atunci cand vine vorba despre creativitate, inspirandu-se atat din elemente moderne, cat… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul chinez Chery Auto lanseaza un SUV de 28.000 de euro in Italia. Fabricantul asiatic planuiește extinderea in Europa. Anunțul apare in timpul unui conflict economic intre Europa și China pe tema mașinilor electrice, potrivit mediafax.

- Smiley și Theo Zeciu, unul dintre cei mai in voga și premiați creatori de conținut de YouTube din Romania, lanseaza „VTM”, o piesa-trofeu, care sarbatorește 1,5 milioane de abonați de pe canalul gamer-ului, dar și un cadou al lui Smiley ca raspuns la o negociere live și online ce a durat mai bine de…

- In data de 28 mai 2024, talentata artista Tania Turtureanu a lansat videoclipul oficial la piesa, „Ce frumos”. Videoclipul a fost publicat pe canalul oficial de YouTube al artistei și a adunat deja mii de vizionari și aprecieri, anunța Noi.md Piesa „Ce frumos” poarta semnatura Taniei Turtureanu, care…

- Rock-ul se intalnește cu rapul, in noul single al trupei IRIS și al lui Cabron. Piesa, ,,Prinți sau cerșetori” a fost cantata in avanpremiera la Sala Palatului, unde a starnit entuziasmul publicului și acum este disponibila pe toate platformele de streaming. Soundul caracteristic al trupei completeaza…

- Dupa ce a colaborat cu Mellina pentru „Un pahar de rom”, What’s UP face echipa cu Nikolas pentru un nou single. „Fara tine” este un single la care What’s UP a lucrat alaturi de Alexandru Berehoi și pe care abia aștepta sa il lanseze, mai ales in acest format, alaturi de Nikolas. Cu versuri sensibile…

- Ideea piesei „Omule, cat mai poți?“ ce urmeaza a fi lansata de Eugenia Nicolae și Sișu poate fi atribuita unei provocari lansate de artista pe TikTok, care a generat un interes neașteptat din partea publicului și a devenit virala inainte de lansarea oficiala.

- Imaginați-va trei artiști talentați, cu trei stiluri muzicale diferite, Sasha Lopez, Vasile Advahov și Dara lanseaza piesei ,,Omnia”. Numele piesei spune totul -,,Omnia”- tradus din latina inseamna ,,totul”, iar lansarea aduce intr-adevar totul laolalta. Colaborarea dintre DJ Sasha Lopez, Vasile Advahov…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) lanseaza trei monede speciale! O piesa este din aur, una este in argint, iar alta este din tombac cuprat. Piesel vor fi disponibile din data de 17 aprilie 2024. Iata cu ce preț sunt vandute aceste monede noi și speciale!