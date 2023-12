Un document judecatoresc obținut de POLITICO, citat de B1Tv, arata ca Pfizer, impreuna cu partenerul sau BioNTech, au deschis proceduri judiciare impotriva guvernului ungar in ianuarie a acestui an pentru livrarile de vaccin COVID-19. Un purtator de cuvant al Pfizer a confirmat cazul, care se desfașoara intr-un tribunal belgian. „Discuțiile cu guvernul de la Budapesta continua”, a adaugat eL. Cazul se refera la plata a 3 milioane de doze de vaccin BioNTech/Pfizer, in valoare de aproximativ 60 de milioane de euro. Disputa a inceput cand Ungaria a notificat Pfizer in noiembrie 2022 ca nu intenționeaza…