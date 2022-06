De pe vremea când băteam Finlanda cu 9-0 Un text care poate ca merita sa fie cunoscut. In reconfortanta pagina a Gazetei din 8 iunie 2022 intitulata „Povești frumoase ale tricolorilor” și semnata de confrații M. Margarit și L. Manolache (greșesc, oare, daca o numesc reconfortanta cand suntem deja pe ultimul loc in grupa noastra europeana?), undeva, pe colțul ei, gasesc consemnat cu litere mari: „9-0 cu Finlanda pe 14 octombrie 1973, succesul cel mai categoric inregistrat de tricolori”. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

