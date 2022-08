Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Rukh – Metalist, din prima liga ucraineana, a fost intrerupt, miercuri, dupa ce a inceput sa sune alarma aeriana. Partida a inceput la ora 15.00 si a fost intrerupta cu putin inainte de finalul primei reprize, la scorul de 1-1, potrivit informatiilor aparute in social media. Jucatorii s-au refugiat…

- Statele Unite au respins luni cererea Ucrainei de interzicere generala a vizelor pentru rusi, declarand ca Washingtonul nu ar dori sa inchida caile spre refugiu pentru disidentii din Rusia si pentru altii vulnerabili la abuzuri ale drepturilor omului, relateaza marti The Guardian. Presedintele ucrainean…

- Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei din regiunea Kirovograd, Alexander Nakonechny, a fost gasit mort in seara zilei de sambata, 20 august. Andrey Lavrus, deputat al consiliului raional Kropyvnytsky din partea partidului Solidaritatea Europeana, a declarat ca acesta s-a sinucis, probabil. Potrivit…

- Piloții ucraineni de drone fac o treaba foarte importanta și foarte periculoasa. Acest videoclip ofera o privire asupra muncii lor. Dronele joaca un rol imens in acest razboi și exista o nevoie constanta de ele. De saptamani intregi, forțele armate ale Ucrainei vorbesc despre lansarea unei contraofensive…

- O mina de razboi a explodat chiar pe una din plajele din Odessa, unde mai mulți oameni se aflau la plaja. Conform postarii unui cetațean rus, doi oameni au murit și alți doi au fost raniți de mina care ar aparține Ucrainei. The explosion of the Ukrainian small sea mine at Zatoka of the Odessa […] The…

- Mai multi delfini din Marea Neagra, raniti sau ucisi de sonarele militare antrenate in razboiul din Ucraina, au ajuns pe tarmurile Romaniei, Bulgariei, Turciei si Ucrainei, potrivit cercetatorului sef de la Parcul Natural Limanele Tuzlei din regiunea Odesa din sud-vestul Ucrainei, relateaza CNN. ”De…

- Armata rusa ar fi descoprit cadavrele a 152 de combatanti ucraineni in otelaria Azovstal, la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, si este pregatita sa le predea Ucrainei, anunta marti Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. In cursul unor operatiuni de cautare in otelarie, in care s-au baricadat peste…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri, ca aproape jumatate din exporturile de cereale ale Ucrainei sunt in prezent blocate, deoarece Rusia continua sa blocheze principalele rute de export ale țarii prin Marea Neagra și Marea Azov, calificand situația drept o potențiala „catastrofa”…