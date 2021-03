Stiri pe aceeasi tema

- Studiul are la baza datele culese din Registrul General de Evidența a Salariaților (REVISAL) și cuprinde absolvenții anului 2019 ai Universitații Politehnica Timișoara. In acest studiu este urmarita integrarea lor pe piața muncii in perioada septembrie 2019 – decembrie 2020. Vorbim despre absolvenții…

- " COVID-19 a crescut inegalitatile intre femei si barbati pe piata muncii, mai multe femei fiind in situatia de a-si pierde sau de a renunta la locul de munca in timpul pandemiei, potrivit raportului PwC Women in Work Index, care masoara gradul de independenta economica a femeilor din tarile membre…

- COVID-19 a accentuat inegalitatile intre femei si barbati pe piata muncii, mai multe femei fiind in situatia de a-si pierde sau de a renunta la locul de munca in timpul pandemiei, potrivit raportului PwC Women in Work Index, care masoara gradul de independenta economica a femeilor din tarile membre…

- Directorii generali ai ExxonMobil Corp si Chevron Corp au avut discutii preliminare la inceputul lui 2020 cu privire la o eventuala combinare a celor mai mari producatori de titei din SUA, in ceea ce ar fi fost cea mai mare fuziune din toate timpurile, au declarat pentru Reuters surse care au dorit…

- Angajatorii romani au postat peste 20.000 de joburi noi de la inceputul anului, numarul aplicarilor a ajuns la 1,2 milioane iar piata se apropie de nivelul anterior pandemiei, potrivit datelor publicate de o platforma de recrutare. "Angajatorii romani au inceput anul in forta si au scos in…

- Pandemia COVID-19 si-a pus amprenta din plin asupra pietei muncii, aflata intr-o continua schimbare. Anul 2020 a produs o modificare capitala din perspectiva modului de desfasurare al activitatilor, mutate in majoritatea cazurilor in mediul online. Un raport facut de Forumul Economic Mondial…

- Pandemia a obligat angajatorii sa aiba o reacție rapida in fața noilor transformari care au schimbat radical modul in care muncim, chiar daca in ultimul sfert de an, piața muncii a dat mai multe semne de revenire. Va prezentam mai jos cele mai...

- Rata somajului in trimestrul III din 2020 a fost de 5,2%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate marti. In aceasta, somajul la barbati a fost de 5,4%, iar in randul femeilor de 5%. „Pe…