- Selectionerul Spaniei, Luis Enrique a convocat in total patru jucatori dupa ce mijlocasul Sergio Busquets a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat federatia spaniola (RFEF), conform news.ro In afara mijlocasului Brais Mendez de la Celta Vigo, adus din Grecia, unde se afla in vacanta,…

- Mijlocasul echipei Celta Vigo Brais Mendez a fost convocat de urgenta de selectionerul Luis Enrique pentru a-l inlocui in lotul nationalei Spaniei pe Sergio Busquets, testat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza mundodeportivo.com, citat de news.ro Jucatorul de 24 de ani se afla in vacanta…

- Sergio Busquets, 32 de ani, mijlocașul Barcelonei, a fost depistat pozitiv duminica și așteapta decizia selecționerului Luis Enrique. Daca va fi pastrat, sigur nu va juca primul meci de la Euro, cu Suedia. Asta le lipsea spaniolilor cand mai e doar o saptamana pana la primul lor meci la Euro! Sergio…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, l-a convocat in regim de urgenta pe fundasul Iulian Cristea, pentru meciurile amicale cu Georgia si Anglia, dupa accidentarea lui Andrei Burca. „In urma unei accidentari suferite de Andrei Burca la antrenament, a fost convocat de urgenta si…

- Modificari de ultim moment in lotul nationalei de fotbal U23 a Romaniei pentru cantonamentul din Spania. Andrei Chindriș și Alexandru Dobre au acuzat probleme medicale și nu vor putea sa se prezinte la convocare. De asemenea, Radu Dragușin va absenta și el din motive personale. Selecționerul Nicolae…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, l-a convocat, vineri seara, pe fundasul Iulian Cristea, pentru meciurile amicale cu Georgia si Anglia, dupa accidentarea lui Andrei Burca, s-a anuntat pe contul de Facebook al reprezentativei Romaniei. ''In urma…

- In urma unei accidentari suferite de Andrei Burca la antrenamentul de azi, a fost convocat de urgenta si fundasul Iulian Cristea (FCSB), informeaza FRF. Jucatorul echipei CFR Cluj ramane in continuare la lot, pentru investigatii suplimentare. Aceasta este a doua modificare in echipa…

- Javi Calleja este noul antrenor al echipei Alaves, ultima clasata in campionatul de fotbal al Spaniei, a anuntat ziarul Marca. Calleja, care luna viitoare va implini 43 de ani, a semnat un contract valabil pana la incheierea sezonului. El il inlocuieste pe fostul international spaniol Abelardo Fernandez,…