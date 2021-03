Stiri pe aceeasi tema

- DCNews publica o nota de informare a consilierului personal al lui Nicușor Dan, Catalina Poleuca, prin care aceasta reclama abuzuri din partea unui director de la investiții, Edmond Niculușca, pus in funcție tot de Nicușor Dan, la Serviciului Urmarire, Derulare Contracte și Investiții, din cadrul Administrației…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a ieșit, vineri, intr-o conferința de presa privitoare la ultimele sale masuri, dar comentariile pe pagina sa de Facebook au curs șiruri-șiruri doar cu privire la coafura sa. Nicușor Dan și-a transmis conferința pe pagina personala de Facebook, insa oamenii…

- Dezvoltatori imobiliari citați de zf.ro spun ca suspendarea PUZ-urilor in cinci din cele sase sectoare ale Capitalei, o propunere de hotarare susținuta de primarul general Nicușor Dan și aflata pe lista celor ce urmeaza sa fie dezbatute de Consiliul General al Capitalei vineri, reprezinta un dezastru…

- Proteste la Primaria Capitalei. Angajații de la Parcuri și Gradini au ieșit in strada, nemulțumiți de faptul ca nu și-au primit salariile, in timp ce alți angajați ai altor companii din subordinea PMB au dat in judecata statul, pentru neplata salariilor de peste 6 luni. Primarul general Nicușor Dan…

- Nicușor Dan a declarat ca Primaria Generala a ajuns la un consens cu toate celelalte primarii de sector, drept urmare modalitatea in care gunoiul din București va fi colectat și selectat va fi aceeași in toata Capitala. „Am discutat despre deseuri, este o problema care a fost mult timp amanata in Bucuresti…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a spus, joi, la RFI, ca Municipalitatea ar putea cumpara activele ELCEN in luna mai, in cel mai optimist scenariu, iar datoria istorica a fostului RADET poate fi negociata. El a recunoscut ca nu duce lipsa apei calde și caldurii, datorita zonei in care locuiește.…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoița, cunoscut pentru abuzuri repetate in domeniul gestionarii deșeurilor, a problemelor legate de mediu, dar și pentru cheltuieli nejustificate din fondurile primariei, a propus Consiliului Local al sectorului 3, chiar la sfarșitul anului trecut, adoptarea unei hotarari…

- Testarea transportatorilor rutieri care calatoresc din Marea Britanie in Franta este gratuita si este efectuata doar in cadrul centrelor special amenajate de catre guvernul britanic prin intermediul personalului din sistemul medical britanic de sanatate (NHS), transmite Ministerul Afacerilor Externe,…