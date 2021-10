De patrimoniu: Unde se află acum coiful corintic din bronz, descoperit în apa Siretului Coiful corintic din bronz descoperit in apa Siretului, intrat de curand in patrimoniul cultural national al Romaniei si considerat a fi o piesa cu valoare istorica exceptionala, este expus pana pe 19 decembrie 2021, la Palatul Culturii din Iasi. Micro-expozitia “Piese de exceptie din colectiile Muzeului de Istorie a Moldovei organizata de Complexul Muzeal National ‘Moldova‘” va putea fi vizitata intre orele 10,00-17,00, de marti pana duminica; accesul ultimului vizitator se face la 16,30, cu respectarea normelor sanitare impuse in aceasta perioada. Piesa unicat in colectiile din Romania, coiful… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

