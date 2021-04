De Paști, Zoo Pitești este deschisă spre vizitare! In perioada Sarbatorilor Pascale, intre 1 mai și 3 mai 2021, Gradina Zoologica Pitești este deschisa vizitatorilor, in intervalul orar 10:00 – 19:30. Ultimul bilet de intrare se elibereaza la ora 19:00, prețul unui bilet fiind diferit, in funcție de categoria de varsta: • Adulti – 8 lei/bilet: • Copii cu varsta de peste […] Articolul De Paști, Zoo Pitești este deschisa spre vizitare! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

