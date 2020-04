Stiri pe aceeasi tema

- Incalcarile regulilor privind purtarea mastii pentru prevenirea raspandirii noului Coronavirus ar putea fi pedepsita in landul german Bavaria cu amenzi de pana la 5.000 de euro, conform unui document relatat presei.Cea mai mare amenda ii vizeaza pe proprietarii de magazine care nu se asigura ca angajatii…

- Romanii de peste hotare trag semnale de alarma, incurajandu-i pe cei de acasa sa respecte regulile impuse de autoritați pana la incheierea starii de urgența. Cristian este stabilit in Italia, la Florența, acolo unde are un fast-food. Barbatul a povestit cum un prieten italian, care nu credea in pericolul…

- Romanii vor fi obligați, dupa data de 15 mai, sa poarte maști de protecție in spațiile inchise și in mijloacele de transport in comun, anunța Klaus Iohannis. Dupa aceeași data, oamenii nu mai trebuie sa declare cand și de ce ies din casa. Dupa intalnirea cu premierul Ludovic Orban și cu mai mulți miniștri,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat astazi ca din 15 mai toți romanii vor fi obligați sa poarte masca in spațiul public și pe transportul in comun. "Dragi romani, așa vom arata dupa 15 mai in spațiile publice inchise și atunci cand folosim transportul public in comun. Am decis astazi ca…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca, in contextul in care in aceasta perioada curba privind numarul de imbolnaviri din cauza SARS-Cov-2 este inca in crestere, autoritatile mentin masurile de prevenire a raspandirii virusului.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit ieri, la Digi24, despre criteriile în funcție de care va începe ridicarea restricțiilor de circulație. Ministrul Sanatații spune ca restricțiile vor începe sa fie ridicate treptat în România, în funcție de mai multe…

- Raed Arafat sfatuiește intreaga populație sa poarte masca de protecție. Printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, șeful DSU susține ca orice persoana care iese din casa trebuie sa poarte o masca de protecție, fie ea medicala, confecționata manual sau improvizata din alte accesorii vestimentare…

