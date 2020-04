Stiri pe aceeasi tema

- Acestia s-au prezentat la Spitalul Judetean de Urgenta Braila si la Serviciul Judetean de Ambulanta Braila, unde au aplaudat cadrele medicale si le-au oferit flori, in semn de recunoastere a sacrificiului pe care il fac si a luptei pe care o duc, pentru cetateni, impotriva Covid-19.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat marti ca planeta duce lipsa de aproape sase milioane de profesionisti in domeniul asistentei medicale. Agentia ONU, campania internationala Nursing Now si Consiliul International al Asistentilor Medicali (ICN) evidentiaza rolul crucial al asistentilor…

- 7 APRILIE, ZIUA MONDIALA A SANATAȚII, inca o zi a asistenților medicali in serviciul sanatații. Asistenții medicali scriu in mod evident pagini importante ale istoriei profesionale, intr-un context operațional extrem de dificil in care lupta acestei lumi se da avand in prima linie personalul medical.…

- Fostul preot Cristian Pomohaci a fost amendat de politisti cu 5.000 de lei pentru a incalcat masurile de prevenire a raspandirii infectiei cu noul coronavirus, prevazute in ordonanta militara nr.2/2020.Cristian Pomohaci a ieșit cu mai mulți tineri pe dealul din localitatea mureseana Moșuni,…

- Poliția spaniola din orașelul Algaida a ieșit pe strazi pentru a le aduce un zâmbet pe fețele celor izolați la domiciliu. Ei ies din mașini și încep sa cânte în fața oamenilor care îi aplauda. Poliția din Algaida a ieșit pe strazile orașelului în misiune.…

- Soția lui Ezequiel Garay (33 de ani), primul fotbalist depistat pozitiv al Valenciei, a facut un gest emoționant pentru soțul ei. A postat pe Instagram o imagine ce a sensibilizat fanii, insoțita de un mesaj puternic: „Impreuna, chiar și la distanța”. Ezequiel Garay a fost primul fotbalist depistat…

- Scene precum cele din Italia, in care oamenii, de la balcoane, cata si ii aplauda pe medicii care sunt in primele randuri ale luptei cu coronavirusul, au aparut si in Cluj. „Iesim la blacon si sa aplaudam eforturile medicilor, asistentilor, personalului medical, sa ne incurajam si sa ascultam o piesa”,…

- Zeci de biciclisti pasionati din Gorj au participat duminica, 16 februarie, la o cursa in memoria lui Gheorghe Adam, cel mai cunoscut ciclist din judet, care s-a stins din viata la varsta de 83 de ani.