De Paste, #staiacasa si foloseste serviciul de livrare flori in Bucuresti!

- Platforma de food delivery anunta ca aproximativ 200 de restaurante locale din Bucuresti vor beneficia de o campanie integrata de marketing si de consultanta specializata, care sa le ajute sa isi sustina operatiunile si angajatii.

- DSP Alba a anunțat, vineri, 10 aprilie, 2020, ca la nivelul județului Alba sunt confirmate 98 cazuri confirmate cu COVID-19, raportate la București (in timp ce Grupul de Comunicare Strategica anunța 100) și patru decese la persoane care erau infectate cu acest virus. 40 de pacienți sunt tratați in spital.…

- Bolt, platforma europeana de transport la cerere, a anuntat marti ca lanseaza serviciul Business Delivery in toate orasele in care activeaza in Romania, Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, care va pune in legatura companiile cu curierii, pentru a plasa online comenzi de livrare si sa expedieze produsele…

- "Ceremoniile din Saptamana Mare si ale Solemnitatii Invierii Domnului le vom celebra anul acesta in biserici fara participarea credinciosilor. Conform dispozitiilor date de autoritati este permisa doar participarea absolut restransa a acelor persoane care au un rol activ in celebrari. Sugeram ca in…

- Prof.Dr. Olga Simionescu, de la Top Derm Clinics și șef al Secției Dermatologie I a Spitalului Clinic Colentina din București susține ca deocamdata in Romania numarul de decese este unul scazut – 1,21 rata de mortalitate, dar cu siguranța numarul victimelor va crește din mai multe motive:Vezi…

- Lime a anuntat ca isi suspenda serviciul de transport cu trotinete electrice din Statele Unite si din alte peste 20 de tari, in special europene, printre care si Romania, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Deocamdata, sistam serviciul Lime pentru a ajuta oamenii…

- Platforma de livrare de produse alimentare foodpanda.ro anunta ca va bloca livrarile in zonele de carantina, precum spitalele de boli infectioase sau, daca va fi cazul, alte zone clar delimitate de autoritati ce se afla in aria de livrare, pentru ca livratorii sa nu fie expusi la niciun fel de risc…

- Dupa ce un apel la 112 a semnalat in mod fals plasarea unui dispozitiv explozibil la mall-ul Veranda din București, STS a remis un comunicat prin care face apel la populație sa inceteze astfel de practici care produc intarzieri in preluarea urgențelor reale.Serviciul de Telecomunicații Speciale a oferit…