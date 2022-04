Stiri pe aceeasi tema

- Duminica dimineata, in intervalul orar 09.00 - 12.00, efectivele Politiei municipiului Buzau si de la Sectia de politie rurala Pogoanele au desfasurat actiuni in zona targurilor si a pietelor agroalimentare.

- Un caz infiorator a ajuns in atenția poliției ilfovene, dupa ce un barbat a sesizat poliției o situație constata joi seara. Oamenii legii au intrat in alerta și au pornit sa faca verificari. Și au gasit o mașina in care se afla trupul fara viața al unei batrane, despre care s-a aflat ca a decedat […]…

- Actiune a politistilor constanteni.La data de 13 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia, Biroului de Politie Vama Veche 2 Mai, Sectiei 3 Rurala Mangalia si ai Sectiei 9 Rurala Topraisar au desfasurat activitati pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum…

- In cursul noptii trecute, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat actiuni pentru mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica, prevenirea si combaterea faptelor ilegale, precum si a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, dar si pentru prevenirea…

- Un protest de amploare al polițiștilor in București are loc la aceasta ora, iar evenimentul a paralizat traficul rutier din centrul Capitalei. Sunt mii de oameni, veniți din toate colțurile țarii, care marșaluiesc spre sediul Ministerului Afacerilor Interne, iar apoi se vor indrepta catre Parlament.…

- Alexandru Slusari, o îndeamna pe ministra de Interne, Ana Revenco, sa-l demita pe șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Iurie Podarilov. Potrivit lui Slusari, Podarilov nu a facut fața ultimelor evenimente, mai mult ca atât, șeful IGP ar ține societatea de niște proști,…

- Politistii din Urziceni, judetul Ialomita, au intrerupt un botez la care participau zeci de persoane. Organizatorul evenimentului și invitații au fost amendați. Conform IPJ Ialomita, sambata dupa amiaza politistii din cadrul Politiei Municipiului Urziceni s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul…