De neoprit! Farul Constanta, lider in Superliga: Gica Hagi - Sa nu credeti ca unde suntem e intamplator. E o munca bine facuta“ (GALERIE FOTO)

- Farul Constanta sustine sambata, 15 octombrie, meciul din etapa a 14 a a Superligii, penultima din turul sezonului regular.Aflati pe locul intai in clasament, cu 30 de puncte, "marinariildquo; intalnesc pe teren propriu Universitatea Cluj, a 13 a clasata, cu 14 puncte.Partida este gazduita de arena…

- Cu un parcurs deosebit pana acum, "marinariildquo; au, cu 25 10, cel mai bun golaveraj, cele mai multe goluri marcate in 13 etape si a doua aparare a campionatului. Bilantul Farului e de noua victorii cele mai multe din Superliga , trei egaluri si o infrangere, echipa de pe litoral fiind singura din…

- Farul Constanța a profitat de remiza inregistrata de Rapid București in meciul cu FC Botoșani și s-a desprins in fruntea clasamentului. Echipa pregatita de Gica Hagi s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, duminica, intr-un meci din etapa a 13-a a SuperLigii.

- Farul continua sa fie neinvinsa in Superliga, cu cinci victorii si trei egaluri in opt meciuri, golaveraj 13 5. "Marinariildquo; sunt la egalitate de puncte, 18, cu a doua clasata, Rapid, in fata careia au atuul golaverajului 8 fata de 5 . Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Farului, a remarcat perioada…

- Universitatea Cluj joaca astazi in deplasare in Giulești contra celor de la Rapid, intr-un duel care are in spate 89 de ani de istorie. Partida din runda cu numarul opt va avea loc de la ora 22:00.

- "Marinariildquo; au ratat multe ocazii, dar nu au reusit decat cate un punct in fiecare dintre ultimele trei confruntari. In meciul cu FC Hermannstadt, Gica Hagi s a aratat nemultumit de un aspect, interpretarea de catre elevii sai a fazelor fixe ofensive. "Regeleldquo; a repetat ca cea mai mare provocare…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 3-a: FC Arges Pitesti – Universitatea Cluj 3 – 1, Alexandru Isfan (FC Arges) Farul Constanta – Chindia Targoviste 0 – 0,…